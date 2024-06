Deutschland hat sich schwergetan im letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz. Am Ende reichte das späte 1:1-Unentschieden aber zum Gruppensieg. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat keinen Wunschgegner für das EM-Achtelfinale. „Das Gesetz eines Turniers ist es, dass die Gegner tendenziell besser werden, je weiter man kommt“, sagte Nagelsmann nach dem schwer erkämpften Gruppensieg durch das 1:1 (0:1) gegen die Schweiz: „Alle haben Qualität, ich finde alle vier Gegner unbequem.“

Deutschland trifft im EM-Achtelfinale auf den Tabellenzweiten der Gruppe C. Dass die Verhältnisse vor dem letzten Spieltag zwischen den vier infrage kommenden Teams nicht deutlicher sind, wundert Bundestrainer Julian Nagelsmann. Das liegt auch am vermeintlich stärksten Team aus England, das noch nicht überzeugt hat. Die Three Lions treffen am Dienstag (21.00 Uhr) auf Slowenien. Dänemark spielt zur selben Zeit gegen Serbien. „Wir sind auf alle Ergebnisse vorbereitet“, sagte Nagelsmann. Der Gegner wird allerdings erst am späten Dienstagabend feststehen. Das sei nicht optimal, dafür habe man zwei Tage mehr Regeneration, so Nagelsmann.

Das Achtelfinale mit deutscher Beteiligung findet am Samstag, 29. Juni, statt. Die Partie wird um 21 Uhr angepfiffen. Spielort ist Dortmund.

Das sind die möglichen Gegner

England (4 Punkte, 2:1 Tore): Es läuft noch nicht rund bei Harry Kane und Co. Ein Sieg gegen Slowenien bringt sicher den ersten Platz. Das muss das Ziel sein. Denn eine Revanche für das EM-Achtelfinale 2021 mit Deutschland birgt für die Engländer in derzeitiger Verfassung ein großes Risiko. Die Bilanz der deutschen Nationalmannschaft gegen England: 39 Spiele - 13 Siege, 9 Remis, 17 Niederlagen

(4 Punkte, 2:1 Tore): Es läuft noch nicht rund bei Harry Kane und Co. Ein Sieg gegen Slowenien bringt sicher den ersten Platz. Das muss das Ziel sein. Denn eine Revanche für das EM-Achtelfinale 2021 mit Deutschland birgt für die Engländer in derzeitiger Verfassung ein großes Risiko. Die Bilanz der deutschen Nationalmannschaft gegen England: 39 Spiele - 13 Siege, 9 Remis, 17 Niederlagen Dänemark (2 Punkte, 2:2 Tore): Die Dänen blicken nach dem Remis gegen England dem Turnierverlauf wieder optimistisch entgegen. Trainer Kasper Hjulmand hat Yussuf Poulsen und Co. gut eingestellt. Gegen Deutschland in Dortmund? Das hätte einen besonderen Reiz. 28 Spiele gab es bislang gegen Dänemark. 15 Mal gewann Deutschland, fün Mal hieß es Unentschieden, acht Mal ging Dänemark als Sieger vom Platz.