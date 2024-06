Die Fans lieben das Nationalteam wieder. Das Sommermärchen-Gefühl kehrt zurück. Bei der Europameisterschaft 2024 hat man das Gefühl, dass die deutsche Fußball-Nationalmannschaft und die Fans wieder zu einer Einheit verschmelzen – nach Jahren der Entfremdung und der sportlichen Misserfolge.

Ausschlaggebend dafür sind die bisherigen Auftritte der DFB-Auswahl beim Heimturnier. Erst der 5:1-Auftaktsieg gegen Schottland, dann am Mittwoch der 2:0-Erfolg (1:0) gegen Ungarn in Stuttgart, der für das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann das Ticket für die K.o-Runde bedeutetet.

EM 2024: Wann spielt Deutschland das nächste Mal wieder?

Nach dem Patzer der Schweizer (1:1 gegen Schottland) reicht dem DFB-Team im nächsten Spiel sogar ein Unentschieden, um den Gruppensieg als nächstes Nahziel bei der Heim-EM perfekt zu machen.

Am kommenden Sonntag, 23. Juni, trifft die deutsche Nationalmannschaft dann auf die Schweiz. Anpfiff in Frankfurt ist um 21 Uhr.

EM 2024: Wer überträgt Deutschland gegen die Schweiz?

Sehen kann man das letzte Gruppenspiel der Nagelsmann-Truppe in der ARD und bei MagentaTV.

EM 2024: Am Sonntag geht es für das DFB-Team um Platz 1

Sechs Punkte für Deutschland, vier für die Schweiz: Im direkten Duell geht es am Sonntag um Platz eins. Und den will Nagelsmann unbedingt. „Es hat in allererster Linie eine Wirkung nach innen, ob du Erster oder Zweiter wirst“, sagte der Bundestrainer. Aber auch an die (Titel-)Konkurrenz. „Und der Achtelfinal-Gegner könnte kein Riesenbrocken sein“, spekulierte er.

Als Erster der Gruppe A würde das DFB-Team am 29. Juni in Dortmund auf den Zweiten der Gruppe C treffen. England hat die besten Voraussetzungen für den Gruppensieg. Dänemark, Slowenien oder Serbien hieße dann der Gegner. Egal wer kommt, der Stuttgarter Turnierneuling Maximilian Mittelstädt sagte nach dem Sieg gegen Ungarn selbstbewusst: „Für uns ist alles drin.“ Er meinte: im Achtelfinale – und darüber hinaus. Ebenfalls am Sonntag spielt in der Gruppe A noch Schottland gegen Ungarn in Stuttgart (21 Uhr).

EM 2024: Wie ist die Ausgangslage in Gruppe A vor dem letzten Spiel?

Deutschland (6 Punkte, 7:1 Tore): Nach zwei Siegen steht das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann bereits im Achtelfinale. Mit einem Sieg oder Unentschieden gegen die Schweiz am letzten Spieltag ist auch der Gruppensieg sicher.

(6 Punkte, 7:1 Tore): Nach zwei Siegen steht das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann bereits im Achtelfinale. Mit einem Sieg oder Unentschieden gegen die Schweiz am letzten Spieltag ist auch der Gruppensieg sicher. Schweiz (4 Punkte, 4:2 Tore): Mit einem Unentschieden gegen Deutschland macht die Schweiz das Achtelfinale perfekt, mit einem Sieg den Gruppensieg. Auch bei einer Niederlage ist die direkte Qualifikation gut möglich, da Schottland die derzeit um sechs Treffer schlechtere Tordifferenz wettmachen müsste.

(4 Punkte, 4:2 Tore): Mit einem Unentschieden gegen Deutschland macht die Schweiz das Achtelfinale perfekt, mit einem Sieg den Gruppensieg. Auch bei einer Niederlage ist die direkte Qualifikation gut möglich, da Schottland die derzeit um sechs Treffer schlechtere Tordifferenz wettmachen müsste. Schottland (1 Punkt, 2:6 Tore): Für die direkte Qualifikation muss ein Sieg gegen Ungarn her - und bei einer Niederlage der Schweiz die deutlich schlechtere Tordifferenz im Vergleich zu den Eidgenossen aufgeholt werden. Ansonsten bliebe bei einem eigenen Sieg oder Unentschieden die Chance, als einer von vier besten Gruppendritten weiterzukommen.

(1 Punkt, 2:6 Tore): Für die direkte Qualifikation muss ein Sieg gegen Ungarn her - und bei einer Niederlage der Schweiz die deutlich schlechtere Tordifferenz im Vergleich zu den Eidgenossen aufgeholt werden. Ansonsten bliebe bei einem eigenen Sieg oder Unentschieden die Chance, als einer von vier besten Gruppendritten weiterzukommen. Ungarn (0 Punkte, 1:5 Tore): Ungarn muss gegen Schottland gewinnen und dann darauf hoffen, als einer von vier besten Gruppendritten weiterzukommen.

EM 2024: Schweiz plant Einzug in K.o.-Runde

Die Schweiz und Zauberfuß Xherdan Shaqiri geben sich vor dem Spiel gegen die DFB-Auswahl optimistisch – und planen fest mit dem Einzug in die K.o.-Runde, auch wenn dieser am späten Mittwochabend rechnerisch noch nicht feststand. Doch seit der Aufstockung der EM auf 24 Teams haben für die vier besten Gruppendritten immer drei Punkte bei einem ausgeglichenen Torverhältnis zum Weiterkommen gereicht.

Die Schweiz hat nun vier Zähler auf dem Konto – und gegenüber Schottland (1 Punkt) im Rennen um Platz zwei das deutlich bessere Torverhältnis. Shaqiri sagte nach dem 1:1 (1:1) gegen Schottland am Mittwochabend: „Es wird ein guter Härtetest für uns. Wir wollen die Deutschen ärgern. “

EM 2024: Welche Teams sind dabei?

Insgesamt nehmen beim Turnier 24 Nationen teil. Die Auslosung hat folgende Gruppen ergeben:

Gruppe A: Schottland, Ungarn, Schweiz, Deutschland

Gruppe B: Spanien, Kroatien, Italien, Albanien

Gruppe C: Slowenien, Dänemark, Serbien, England

Gruppe D: Polen, Niederlande, Österreich, Frankreich

Gruppe E: Belgien, Slowakei, Rumänien, Ukraine

Gruppe F: Türkei, Georgien, Portugal, Tschechien

Wie der Gruppenmodus genau funktioniert, haben wir hier zusammengefasst: EM 2024 – So funktioniert der Gruppenmodus

EM 2024: Wie ist der Spielplan?

Den kompletten Turnierspielplan gibt es hier:

Der Turnierverlauf ist wie folgt:

Gruppenphase: 14. Juni 2024 bis 26. Juni

Achtelfinale: 29. Juni 2024 bis 2. Juli

Viertelfinale: 5. bis 6. Juli

Halbfinale: 9. bis 10. Juli

Finale: 14. Juli

Das Endspiel der EM wird im Berliner Olympiastadion stattfinden.