Jetzt geht die Fußball-Europameisterschaft erst richtig los. Die Vorrunde hat schöne Spiele geboten, weil durch den Modus vor dem letzten Spieltag aber für einige Teams schon klar war, dass sie im Achtelfinale stehen, schien die Luft auch ein bisschen raus. Das ändert sich nun definitiv. Denn in der K.o.-Phase heißt es: siegen oder fliegen.

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihr EM-Achtelfinale an diesem Samstag gegen Dänemark. Die Partie in Dortmund wird um 21 Uhr angepfiffen. Zu sehen ist sie im ZDF und bei MagentaTV.

Wie hat Dänemark bislang gespielt?

Die Dänen beendeten die Gruppe C nach drei Unentschieden gegen Slowenien (1:1), England (1:1) und Serbien (0:0) mit drei Punkten vor den punkt- und torgleichen Slowenen. Am Ende entschied die Fair-Play-Wertung über die Platzierungen. An die Form der vergangenen EM, als der nördliche Nachbar Deutschlands bis ins Halbfinale vorstieß, konnte das Team bislang aber nicht anknüpfen.

Welche Begegnungen gibt es im Achtelfinale?

Neben dem Spiel mit deutscher Beteiligung stehen folgende Begegnungen im Achtelfinale an:

Samstag, 29. Juni (18 Uhr): Schweiz - Italien

Sonntag, 30. Juni (18 Uhr): England - Slowakei

Sonntag, 30. Juni (21 Uhr): Spanien - Georgien

Montag, 1. Juli (18 Uhr): Frankreich - Belgien

Montag, 1. Juli (21 Uhr): Portugal - Slowenien

Dienstag, 2. Juli (18 Uhr): Rumänien - Niederlande

Dienstag, 2. Juli (21 Uhr): Österreich - Türkei

Wie ist die Bilanz gegen Dänemark?

Mit Dänemark ist es das insgesamt 29. Aufeinandertreffen für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Und die Bilanz ist positiv: 15 Siege stehen für die DFB-Auswahl zu Buche, außerdem fünf Unentschieden und acht Niederlagen. Es gab vier Duelle bei WM- oder EM-Endrunden. Die Dänen gewannen bei der WM 1986 in der Gruppenphase wie auch beim sensationellen Titelgewinn im EM-Finale 1992 jeweils mit 2:0. Die DFB-Auswahl siegte bei der Heim-EM 1988 mit 2:0 und bei der EM 2012 in der Gruppenphase mit 2:1. Im bisher letzten Duell - einem Testspiel - trennten sich beide Teams vor der EM 2021 in Innsbruck 1:1-Unentschieden.

Übrigens: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet gegen Dänemark ihr 1016. Länderspiel. Die Bilanz seit der ersten Begegnung am 5. April 1908 mit der Schweiz (3:5): 585 Siege, 211 Unentschieden und 219 Niederlagen bei 2277:1198 Toren. Eingesetzt wurden in diesem Zeitraum 980 Nationalspieler.

Wer ist der Schiedsrichter der Partie?

Der Engländer Michael Oliver leitet die Begegnung. Der 39-Jährige ist seit 2012 Fifa-Schiedsrichter und pfiff bisher drei Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft. Gewonnen hat der dreimalige Europameister davon keines – allerdings auch nicht verloren. Die Begegnung am Samstag in Dortmund ist mit knapp 60.000 Zuschauern ausverkauft.