1 Niclas Füllkrug jubelt nach seinem Ausgleichstor gegen die Schweiz. Foto: dpa/Tom Weller

Mit dem 1:1 gegen die Schweiz wurde Deutschland Gruppenerster. Setzt sich die Mannschaft im Achtelfinale durch, qualifizieren sie sich für das Viertelfinale. Wann starten die Spiele und in welchen Städten wird gespielt?











Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich bei der Europameisterschaft in der Gruppe A den Gruppensieg gesichert. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann spielte am Sonntag in Frankfurt gegen die Schweiz 1:1 (0:1) und machte damit den Einzug ins Achtelfinale klar.