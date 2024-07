Die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland biegt auf die Zielgerade ein. Die Achtelfinals sind gespielt, für acht Mannschaften lebt der Traum vom EM-Titel weiter – auch für die deutsche Elf.

Nun geht das Turnier in seine zweite Pause. Bereits nach der Gruppenphase hatte es eine zweitägige Unterbrechung gegeben. Auch in dieser Woche gibt es zwei Fußball-freie Tage – zumindest finden an diesem Mittwoch, 3. Juli, und Donnerstag, 4. Juli, keine EM-Spiele statt. Weiter geht die EM am Freitag, 5. Juli, mit den ersten beiden Viertelfinals.

Die Partien am Freitag bestreiten Deutschland und Spanien (18 Uhr, ARD und MagentaTV) sowie Portugal und Frankreich (21 Uhr). Die Sieger dieser beiden Duelle treffen im Halbfinale aufeinander.