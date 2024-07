EM 2024: Während des Spiels: Ronaldo weint nach Elfmeter

1 Cristiano Ronaldo ist nach seinem verschossenen Elfmeter enttäuscht. Foto: dpa/Arne Dedert

Nach einem verschossenen Elfmeter in der Verlängerung weint Portugals Superstar Cristiano Ronaldo hemmungslos – und das noch während des Spiels.











Link kopiert



Cristiano Ronaldo hat bei der Fußball-EM in Deutschland für denkwürdige Bilder gesorgt. Der 39 Jahre alte Superstar vergoss nach seinem verschossenen Elfmeter am Montagabend gegen Slowenien noch während des Spiels bittere Tränen. Gleich mehrere Mitspieler versuchten Ronaldo auf dem Rasen zu trösten, doch in der Pause der Verlängerung brachen alle Emotionen aus dem EM-Rekordtorjäger heraus.