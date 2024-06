1 Der gefühlvolle Kopfball von Nationalstürmer Niclas Füllkrug (links im weißen Trikot) senkt sich ins Schweizer Tor. Foto: dpa/Arne Dedert

Die eingewechselten Niclas Füllkrug und David Raum schaffen beim Heimturnier etwas, das mehr wert sein kann als ein Tor und ein Punkt. Das erinnert an die WM 2006.











Das gute Gefühl hat sich gleich eingestellt. Wenn man so will, hat es David Raum sofort im großen linken Zeh gespürt. Der Linksverteidiger hatte noch einen Zwischenschritt eingelegt, um den Ball am Schweizer Gegner vorbeizukommen. Dann hat er die Kugel perfekt mit dem linken Fuß getroffen. Scharf und hoch kam sie in den Strafraum geflogen, mit dem nötigen Drall versehen – und am Fünfmeterraum ahnte Niclas Füllkrug, dass es gleich so weit sein müsste. Er sprang hoch, schien in der Luft zu stehen und beugte den Oberkörper nach hinten. Aber der Kopfballspezialist ließ diesen nicht nach vorne schnellen. „Ich musste Tempo aus dem Ball nehmen“, sagt Füllkrug – und das Spielgerät senkte sich gefühlvoll zum 1:1-Endstand ins Tor.