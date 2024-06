EM 2024: Trotz Mbappé-Tor: Frankreich verpasst Platz eins

1 Kylian Mbappé stand nach seinem Nasenbeinbruch wieder in der Startelf der Franzosen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Das war wieder zu wenig von Frankreich. Zwar kehrt Superstar Kylian Mbappé zurück und trifft, zu Platz eins in der Gruppe reicht es für den EM-Titelkandidaten trotzdem nicht.











Auch das erste EM-Tor von Masken-Superstar Kylian Mbappé hat Frankreichs filigranen Fußballern nicht zu Platz ins in der komplizierten Gruppe D verholfen. Der Neuzugang von Real Madrid stand nach seinem Nasenbeinbruch zwar wieder in der Startelf der Franzosen und brachte den Titelkandidaten am Dienstag mit einem verwandelten Strafstoß in der 56. Minute in Führung. Doch weil Robert Lewandowski für die bereits zuvor ausgeschiedenen Polen ebenfalls per Foulelfmeter (79.) zum Ausgleich traf, musste sich die Équipe Tricolore mit einem 1:1 (0:0) und dadurch mit Platz zwei begnügen.