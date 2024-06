EM 2024 Trainer der SpVgg Renningen: Marcel Pfeffers Rezept gegen Danish Dynamite

1 Zwei neue Akteure bringt Marcel Pfeffer gegen Dänemark in die Startelf im vergleich zum Schweiz-Spiel. Foto: Screenshot/STZN

Der Trainer der SpVgg Renningen bringt im Achtelfinale gegen Dänemark auf der Position hinten links einen neuen Mann – und im Sturm ist für ihn auch der bisherige Joker Niclas Füllkrug erste Wahl.











Link kopiert



Marcel Pfeffer hat sich keinen Kopf gemacht über den deutschen Gegner im EM-Achtelfinale. „Alle Mannschaften der Gruppe C sind aus meiner Sicht schlagbar“, sagt der Trainer der SpVgg Renningen. Dass es nicht die Engländer, sondern die Dänen sind, auf die das DFB-Team an diesem Samstag (21 Uhr/ZDF) trifft, hält der 42-Jährige grundsätzlich aber für irgendwie angenehmer – weil England ein großer Name im internationalen Fußball ist. „Die Dänen sind sicher nicht schlecht“, betont Pfeffer, „die haben vor allem eine starke Defensive – und in einem K.-o.-Spiel kann alles passieren.“