Tausende niederländische Fans sind am Mittwoch vor der Partie der Niederlande gegen Österreich (18 Uhr) feiernd durch die Straßen Berlins gezogen – und haben Teile der Hauptstadt in eine Oranje-Partyzone verwandelt.

In einem Video auf X (ehemals Twitter) ist zu sehen, wie die Oranje-Fans zum Lied „Nach links, nach rechts“ hin und her springen und dabei die jeweilige Richtung ausrufen. Das Lied aus dem Jahr 2015 von der Band Snollebollekes genießt bei den niederländischen Fans Kultstatus und sorgte bei einem Konzert der Band gar einmal für ein Erdbeben.

Niederlande bereits für Achtelfinale qualifiziert

Schon vor den ersten beiden Gruppenspielen gegen Polen in Hamburg und gegen Frankreich in Leipzig tanzten Tausende niederländische Fans in den Straßen gemeinsam zu dem Lied.

Die niederländischen Fans zeigen sich aber auch bei anderen Liedern textsicher:

Einige Niederlande-Fans versammelten sich zudem vor der Österreichischen Botschaft in Berlin, um die Nationalhymne Österreichs zu spielen.

Auch die Anwohner nahmen an den Feierlichkeiten teil:

Dass bei den niederländischen Fans vor dem Spiel gegen Österreich keine Anspannung zu spüren ist, hat auch damit zu tun, dass die Niederlande mit vier Punkten bereits für das Achtelfinale qualifiziert ist. Offen ist nur, ob die Oranje die Gruppenphase als Erster, Zweiter oder Dritter abschließt – und damit, wann und wo die nächste Oranje-Party steigen wird.