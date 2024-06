EM 2024 – Stuttgarts spezielle Fußballorte: Ascheplatz Neuwirtshaus – der Letzte seiner Art

1 Tore stehen auf dem Platz noch, doch Vereine kicken dort längst nicht mehr. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die ganze Stadt ein Stadion – so lautet das Stuttgarter Motto zur EM 2024. Aber: Welche Orte machen den Fußball in Stuttgart wirklich aus? Wir stellen besondere vor. Folge 9: Der letzte Ascheplatz, auf dem noch gespielt wurde.











Er hat seinen festen Platz im kollektiven Gedächtnis der Fußballnation Deutschland, er ist Sehnsuchtsort vieler Fußball-Romantiker und wohl kein Geläuf ist so eng mit dem Ruhrgebiet verknüpft wie er: der Ascheplatz. Doch nicht nur tief im Westen, auch in Stuttgart war es in vergangenen Tagen gang und gäbe, im Liga-Alltag auf den „Schollen“ der Stadt anzutreten, wie Ascheplätze hier genannt werden.