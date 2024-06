1 Feuerwerk in Stuttgart – das Spiel um Platz drei bei der WM 2006 ist eines der Highlights der deutschen Länderspielgeschichte. Foto:

An diesem Mittwoch bestreitet die deutsche Nationalmannschaft ihr zweites Gruppenspiel der EM 2024 gegen Ungarn. Es ist das 35. Länderspiel in Stuttgart – und nicht der einzige Grund, weshalb die Stadt im deutschen Fußball eine besondere Stellung einnimmt.











Es wurde vor einigen Monaten ja viel diskutiert. Klar, über den Zustand der Nationalmannschaft im sportlichen Sinne. Aber auch darüber, in welchen Farben die Kicker der Nation bei der Europameisterschaft im eigenen Land antreten werden. Wenn die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) an diesem Mittwoch (18 Uhr/ARD) in Stuttgart gegen Ungarn aufläuft, werden die Spieler das Auswärtstrikot tragen – in pink und violett.