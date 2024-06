1 Die EM lockt nicht nur Fußballfans nach Stuttgart, sondern auch Prostituierte. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Hauke-Christian Dittrich

Die Stadt Stuttgart erwartet zur Fußball-Europameisterschaft mehr Prostituierte in der Stadt. Genaue Zahlen nannte ein Sprecher der Stadt auf Anfrage nicht. Es würden sich zwar nicht mehr Prostituierte nach den Vorgaben des Prostituiertenschutzgesetzes anmelden wollen, hieß es. Allerdings könnten Frauen, die sich in einer anderen Kommune angemeldet hätten, zur EM auch zeitweise nach Stuttgart kommen. In der Landeshauptstadt sind demnach schätzungsweise täglich rund 400 Menschen als Prostituierte tätig, vor allem Frauen.