EM 2024: Stadionwasserfall in Dortmund: Englischer Fan genießt Abkühlung

Stadionwasserfall in Dortmund: Englischer Fan genießt Abkühlung

1 Ein englischer Fan lässt sich von sintflutartigem Regen nicht die Laune verderben - im Gegenteil. Foto: imago/Moritz Müller

EM-Spiele in Dortmund sind in diesem Sommer häufig eine nasse Angelegenheit. Ein englischer Fan lässt sich von sintflutartigem Regen nicht die Laune verderben - im Gegenteil.











Ein englischer Fan hat kurzzeitige heftige Regenfälle in Dortmund für eine kalte Dusche genutzt. Der Anhänger der Three Lions stellte sich oberkörperfrei unter einen Wasserfall, der vom Stadiondach stürzte und tat so, als würde er sich die Haare waschen. Von einem Ordner erhielt er anschließend einen Schrubber und fegte das Wasser unter dem Jubel anderer Fans von der Tribüne.