EM 2024: Sprüche des Strategen – so gibt sich Julian Nagelsmann vor dem Viertelfinale

Julian Nagelsmann wirkte gelassen, aber konzentriert vor dem Viertelfinalduell mit Spanien.

Es ist das vielleicht größte Spiel seiner Trainerkarriere. Wie gibt sich der Bundestrainer Julian Nagelsmann vor dem Viertelfinale der EM 2024 gegen Spanien? Eindrücke vom Abend vor der Partie in Stuttgart.











Er hat in der Champions League gecoacht, in der Bundesliga, in vielen K.o.-Spielen. Als 28-Jähriger stand er einst im Kampf gegen den Abstieg bei der TSG Hoffenheim unter großem Druck. Keine Frage: Julian Nagelsmann hat trotz seines nach wie vor jungen Alters schon viel erlebt in seiner Trainerkarriere. Nun aber kommt eine ganz neue Erfahrung hinzu.