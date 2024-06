In wenigen Tagen beginnt sie. Die Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Während landauf, landab die Hoffnung auf ein Sommermärchen 2.0 steigt, steigt bei so manchen Geschäftemachern auch der Wunsch nach Umsatz. Jeder Menge Umsatz. Beispiel gefällig? Am vergangenen Wochenende kam es bei einem Freizeitturnier auf der Waldau zur kurzfristigen Absage einer Mannschaft. Die reist sonst seit Jahren aus der Gegend um den Starnberger See an – verzichtete aber nun darauf. Die Hotelpreise waren schlicht zu hoch. Eine Woche vor EM-Start, wohlgemerkt.

Wo König Fußball regiert und viele Fans nach Stuttgart kommen, da steigt die Nachfrage. Und damit auch der Preis. Da will ich mitspielen, dachte sich wohl auch so mancher Geschäftemacher in Ausbildung. Kein Wunder also, dass Portale wie Kleinanzeigen.de voll sind mit Angeboten im EM-Kontext. Schon die erste Suchanfrage auf dem Portal fördert ein erstes Kuriosum zutage. „Unterkunft Wohnwagen EM 2024 Europameisterschaft Stuttgart“ heißt es im Exponat. Schlappe 500 Euro werden aufgerufen. Pro Tag.

„Reservierung nur gegen Anzahlung in Höhe von 200 Euro; zzgl. 200 Euro Kaution, diese beinhalten 2 x Schlüsselpfand, eventuelle Schäden und Endreinigung 50 Euro“, heißt es weiter. Wer allerdings dachte, er würde sich einen Schnapper in zentraler Lage schießen, etwa auf dem Campingplatz auf dem Wasen direkt Neckar, sieht sich getäuscht. Der Camper steht in Auenwald, rund 35 Kilometer außerhalb Stuttgarts.

Man kann’s ja mal versuchen. Zwinkersmiley!

EM 2024 Kuriose Kleinanzeigen wo man hinschaut

Vielleicht dann doch eher die „voll möblierte Wohnung“ für 300 Euro am Tag in Ludwigsburg-Asperg, die laut Angebotstext nur 5,4 Kilometer vom Stadion entfernt liegen soll (wahrscheinlich ist das des SGV Freiberg gemeint, in dem die Belgier trainieren) und die ab einer Buchung von mindestens drei Nächten rabattiert wird. Dann kostet das Paket nur noch schlappe 280 Euro die Nacht. Inklusive Reinigungsgebühren, versteht sich. Attraktiver erscheint da die „Stuttgart-Wohnung für 4 Personen – EM 2024“ mit Balkon und Stellplatz für nur 90 Euro am Tag. Blöd nur, dass die in Alfdorf ist. Was der Angebotstitel im ersten Moment jetzt nicht direkt deutlich macht.

Aber es sollen mit dem Auto nur 30 Minuten zum Stadion sein, klingt durchaus machbar. Doch wenn man dann dort ankommt, braucht es natürlich einen Parkplatz. Da hilft ein anderer User gern weiter. Der hat sich Parkscheine für das deutsche Spiel gegen Ungarn (19. Juni, 18 Uhr) und das potenzielle deutsche Viertelfinale am 5. Juli (18 Uhr) gesichert, die konnte man sich auch ohne Ticketnachweis aus dem Netz laden – solange der Vorrat reicht. Falls man das nicht auf dem Schirm hatte, werden nun eben 29 Euro für einen eigentlich kostenfreien, aber eben begrenzt vorrätigen Parkplatz direkt am Stadion fällig. Schnäppchen!

Angesichts dessen ist es vielleicht doch besser, sich eine Unterkunft zu suchen, von der aus man das Stadion fußläufig erreichen kann. Da muss es doch etwas geben in Stuttgart-Ost? Volltreffer! „Ich biete meine voll möblierte Wohnung mit Schlafplatz bis zu sechs Personen (2 Kingsize-Bett + 2 Schlafsessel). Bettwäsche + Handtücher + Pflegeprodukten inklusive“, heißt es im Angebot. Nur noch eine Nacht sei verfügbar, also schnell zuschlagen! Passenderweise ist es genau jene nach dem abschließenden Gruppenspiel gegen Ungarn. Für schlanke 550 Euro pro Nacht und 300 Euro Kaution ist man dabei.