EM 2024: So fiebert Handballer Daniel Fernandez dem Viertelfinale entgegen

So fiebert Handballer Daniel Fernandez dem Viertelfinale entgegen

1 Linksaußen Daniel Fernandez ist Fußballfan – er schwärmt für den FC Barcelona und die spanische Nationalmannschaft. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Daniel Fernandez bereitet sich derzeit mit der spanischen Handball-Nationalmannschaft auf die Olympischen Spiele vor. Wie sehr freut sich der Linksaußen von Bundesligist TVB Stuttgart auf das Fußball-EM-Duell Deutschland gegen Spanien?











Sein Wohnzimmer mit dem Bundesligisten TVB Stuttgart ist die Stuttgarter Porsche-Arena. Und natürlich wäre Daniel Fernandez an diesem Freitag (18 Uhr/ARD) am liebsten in der nur einen Steinwurf entfernten Fußballarena – beim EM-Viertelfinalduell Deutschland gegen Spanien.