EM 2024: So feiern Portugals Fans in Stuttgart den Einzug ins Viertelfinale

So feiern Portugals Fans in Stuttgart den Einzug ins Viertelfinale

6 Portugiesische Fans feierten ihren Sieg am Schlossplatz in Stuttgart. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

200 Fans der Portugiesen fiebern im Stuttgarter Bosch-Areal und am Schlossplatz mit ihrer Mannschaft im EM-Achtelfinale gegen Slowenien mit – am Ende gewinnt Portugal im Elfmeterschießen.











Die Portugiesen schossen aus allen Lagen, allen voran Superstar Cristiano Ronaldo. Allein, die tapferen Slowenen brachten immer irgendwie ein Körperteil dazwischen und ließen die Anhänger der Südeuropäer lange verzweifeln. So auch in Stuttgart, wo am Abend zahlreiche Einheimische beim Achtelfinalspiel ihrer Lieblinge mitfieberten. Und ein Geduldsspiel erlebten. Seine Feldüberlegenheit konnte der Favorit in der regulären Spielzeit nur in wenige Chancen und keine Tore ummünzten. So ging es mit einem 0:0 in die Verlängerung.