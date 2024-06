So feiern die Fans in Ludwigsburg den Sieg des deutschen Teams

10 Auf der Bundesstraße 27 waren nach dem Spiel viele Fans unterwegs. Foto: Werner Kuhnle

In der Ludwigsburger Innenstadt wurde der Sieg der deutschen Mannschaft gefeiert. Hier die schönsten Bilder vom Autokorso.











Der zweite Sieg der deutschen Mannschaft sichert dem Team von Julian Nagelsmann den Einzug in das Achtelfinale der EM. Die deutschen Fans haben – wie schon beim ersten Sieg gegen die Schotten – nach dem Abpfiff gefeiert. In Ludwigsburg gab es einen Autokorso in der Innenstadt. Hier die schönsten Fotos.