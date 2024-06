1 Benjamin Sesko von RB Leipzig tritt bei der EM für Slowenien an. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Am Sonntag (18 Uhr) steigt das erste EM-Spiel in Stuttgart. Mit zwei jungen Stürmern, denen eine große Zukunft vorausgesagt wird. Und die schon Megasummen bewegt haben.











Es wurde gesungen und getanzt auf dem Stuttgarter Schlossplatz, auch das erste Public Viewing ist am Freitagabend über die Bühne gegangen – doch so richtig los geht die Europameisterschaft für die Landeshauptstadt von Baden-Württemberg im Grunde erst an diesem Sonntag. Um 18 Uhr wird das erste von fünf EM-Spielen in der MHP-Arena (die vorübergehend nur Stuttgart Arena heißt) angepfiffen. Slowenien kickt gegen Dänemark – das hört sich eher unspektakulär an, doch vor dieser Partie der Gruppe C gibt es auch dieses: eine Sturmwarnung.