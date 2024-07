Leroy Sané traut seinem Nationalmannschaftskollegen Jamal Musiala die größte Einzelauszeichnung im Fußball zu. „Wenn Jamal so weitermacht,hat er gute Chancen, bald Weltfußballer zu werden“, sagte Sané in einem Interview der „Sport Bild“ (Mittwoch). „Die Qualitäten dafür hat er auf jeden Fall.“

Musiala spielt bislang eine starke Europameisterschaft und hat in vier Partien drei Tore für die deutsche Nationalmannschaft erzielt. Niemand hat häufiger getroffen. Sané selbst kam bislang nur zu einem Startelfeinsatz und wartet noch auf einen prägenden Turniermoment. Beim 2:0 im Achtelfinale gegen Dänemark stand er erstmals in der Startaufstellung. „Ich weiß, dass ich noch viel besser spielen kann, hierfür hat mir aber das Spiel sehr geholfen“, sagte er. „Es war sehr wichtig für mich, die Minuten zu bekommen, um in meinen Spielrhythmus zu gelangen.“