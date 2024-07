EM 2024: Ronaldos Retter – wie Diogo Costa zu Portugals Held wurde

1 Cristiano Ronaldo bedankt sich nach dem Sieg Portugals im Achtelfinale der EM gegen Slowenien bei Torhüter Diogo Costa. Foto: imago/Beautiful Sports/Wunderl

Die EM-Karriere von Cristiano Ronaldo schien beendet – wozu der Superstar Portugals selbst beigetragen hatte. Aber dann wurde CR7 doch noch gerettet. Von seinem Torhüter.











Am Ende dieses ereignisreichen, ja fast dramatischen Fußballabends in der Frankfurter Arena unterlief Diogo Costa dann doch noch ein Patzer. Er hatte mit tränenerstickter Stimme ein TV-Interview gegeben. Er hatte selig lächelnd weitere Fragen weiterer Journalisten beantwortet. Alles so fehlerfrei, wie er zuvor im Achtelfinale der EM 2024 gegen Slowenien agiert hatte. Als er zum Helden geworden war. Doch dann marschierte Diogo Costa, Portugals Torhüter, doch glatt ohne die Trophäe des Abends aus dem Medienraum.