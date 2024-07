EM 2024: Rodri – der spanische Denker und Lenker

1 Rodri lenkt das spanische Spiel. Foto: imago/Ulmer/Teamfoto

Der 28-Jährige ist der Fixpunkt im spanischen Team – und will bei der EM seinen ersten großen Titel mit der Nationalelf holen.











Viele kritische Momente musste Spanien bei der EM noch nicht überstehen, aber es gab sie. Aus dem vielleicht kniffligsten führte der Denker und Lenker persönlich die Mannschaft heraus, Rodri tat das auf die ihm eigene unaufgeregte Art: Es lief nicht rund in besagter Phase im Achtelfinale gegen Georgien, die Iberer lagen hinten und drängten unstrukturiert auf den Ausgleich – bis der Mittelfeldchef in der 32. Minute an den Ball kam. Rodri schaute sich um, nach links, nach rechts. Und tat erst einmal nichts. Er stand einfach nur am Spielgerät, breitete die Arme aus, die Handflächen nach unten gestreckt, mehrere Sekunden lang. Seine unmissverständliche Botschaft: Beruhigt euch, verliert nicht den Kopf, noch ist Zeit.