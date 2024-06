1 Romano Schmid und Michael Gregoritsch feiern das zwischenzeitliche 2:1 für Österreich. Foto: IMAGO/Pro Shots/IMAGO

Durch Berlin ziehen Tausende Oranje-Fans und feiern. Im Olympiastadion hat dann aber Gegner Österreich die Nase vorn. Das 3:2 beschert der Rangnick-Elf den Gruppensieg.











Ralf Rangnicks Österreicher haben in der schweren EM-Gruppe D die Titelfavoriten Frankreich und Niederlande geärgert und sich sensationell den Gruppensieg gesichert. Das ÖFB-Team crashte am Dienstagabend die große Oranje-Party in Berlin und schlug die Niederländer in einer mitreißenden Partie mit 3:2 (1:0). BVB-Profi Marcel Sabitzer schoss die Österreicher kurz vor Schluss zum Sieg (80. Minute).