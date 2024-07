EM 2024: Prinz William besucht das Spiel England gegen die Schweiz

1 Prinz William will die Engländer am Samstag im Spiel gegen die Schweiz anfeuern. (Archivbild) Foto: IMAGO/Ulmer/Teamfoto/IMAGO/Markus Ulmer

Nach wenig überzeugenden Auftritten muss das englische Team jetzt liefern. Insbesondere, da Prinz William beim Spiel gegen die Schweiz ebenfalls unter den Zuschauern sein wird.











55 Millionen Nationaltrainer - und alle wissen es besser als Gareth Southgate. Dabei steht der Teammanager vor seinem 100. Länderspiel mit der englischen Fußball-Nationalmannschaft und hat die Three Lions bereits ins EM-Finale 2021 und zum vierten Platz bei der WM 2018 geführt. Doch vor dem EM-Viertelfinale gegen die Schweiz am Samstag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Düsseldorf sind die Zweifel und der Druck riesig.