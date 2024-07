Als Favoriten gestartet – aber bislang nicht so richtig überzeugt. Das gilt sowohl für Portugal als auch für Frankreich bei der Fußball-EM 2024. An diesem Freitag treffen die beiden mit Superstars gespickten Mannschaften im Viertelfinale aufeinander.

EM 2024: Wo wird Portugal – Frankreich übertragen?

Portugal und Frankreich treffen in der Arena in Hamburg aufeinander. Für das am nördlichsten gelegene Stadion dieser EM ist es das letzte Spiel. Übertragen wird es im ZDF und bei MagentaTV, los geht’s um 21 Uhr.

Portugal- Frankreich: die voraussichtlichen Aufstellungen

Portugal : 22 Diogo Costa - 24 Antonio Silva, 3 Pepe, 4 Rúben Dias - 5 Diogo Dalot, 20 João Cancelo - 6 João Palhinha - 8 Bruno Fernandes - 10 Bernardo Silva, 11 João Félix - 7 Ronaldo

: 22 Diogo Costa - 24 Antonio Silva, 3 Pepe, 4 Rúben Dias - 5 Diogo Dalot, 20 João Cancelo - 6 João Palhinha - 8 Bruno Fernandes - 10 Bernardo Silva, 11 João Félix - 7 Ronaldo Frankreich : 16 Maignan - 5 Koundé, 4 Upamecano, 17 Saliba, 22 Hernandez - 13 Kanté, 8 Tchouameni, 7 Griezmann, 6 Camavinga - 15 Thuram, 10 Mbappé

: 16 Maignan - 5 Koundé, 4 Upamecano, 17 Saliba, 22 Hernandez - 13 Kanté, 8 Tchouameni, 7 Griezmann, 6 Camavinga - 15 Thuram, 10 Mbappé Schiedsrichter: Michael Oliver (England)

Portugal – Frankreich: die Ausgangssituation

Portugal: Wird sein 30. Spiel auch sein letztes bei einer EM? Kapitän Cristiano Ronaldo hat den Elfmeter-Fehlschuss und die Tränen vom Achtelfinale gegen Slowenien verarbeitet. Gegen die bisher starke französische Defensive werden sowohl er, als auch seine Neben- und Hinterleute wie Bernardo Silva oder Bruno Fernandes kreativer sein müssen als bisher. Zudem wird die eigene Abwehr um den 41 Jahre alten Pepe, der wie Ronaldo beim EM-Sieg vor acht Jahren im Finale gegen Frankreich dabei war, mächtig gefordert.

Frankreich: Was Ronaldo bei Portugal ist, ist Kylian Mbappé bei Frankreich. Er himmelte den Portugiesen einst an, nun will er den 14 Jahre älteren Rivalen nach Hause schicken. Ähnlich wie bei den Portugiesen hapert es aber bisher am Spiel des Vizeweltmeisters. Bislang gelangen nur drei Treffer: Zwei Eigentore des Gegners und ein Elfmeter. Mehr brachte die hochkarätige Offensive um Mbappé oder Antoine Griezmann nicht zustande. Im Mittelfeld fehlt der bisher überzeugende Adrien Rabiot gelbgesperrt.