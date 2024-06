1 Tausende polnische Fans feuerten am Freitagabend ihre Mannschaft im Berliner Olympiastadion an. Foto: IMAGO//Armin Rauthner

Ein polnischer Fan stürzt im Berliner Olympiastadion beim EM-Spiel gegen Österreich und verletzt sich schwer. Die Hintergründe sind unklar, Anzeichen auf Fremdverschulden gibt es nicht.











Link kopiert



Beim EM-Gruppenspiel zwischen Österreich und Polen (3:1) am Freitag in Berlin hat sich ein polnischer Fußballfan nach einem Sturz von der Tribüne schwer verletzt. Wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, ist ein Mann aus dem Unterrang aus drei Metern Höhe in den Graben des Berliner Olympiastadions gefallen.