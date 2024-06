EM 2024: Nagelsmann plant mit Rüdiger - Keine Info in Stürmerfrage

1 Julian Nagelsmann kann gegen Dänemark auf seinen Abwehrchef bauen – Stand jetzt. Foto: imago/Sven Simon/SIMON

Julian Nagelsmann kann gegen Dänemark auf Abwehrchef Antonio Rüdiger bauen - Stand jetzt. In einer anderen Personalie will der Bundestrainer sich nicht äußern, obwohl er sich entschieden hat.











Julian Nagelsmann plant im EM-Achtelfinale der Fußball-Nationalmannschaft gegen Dänemark mit dem zuletzt angeschlagenen Antonio Rüdiger in der Abwehr. Ob im Sturm weiterhin Kai Havertz oder Niclas Füllkrug am Samstag (21.00 Uhr/ZDF/Magenta TV) in Dortmund im Angriff in der Startelf stehen wird, wollte der Bundestrainer bei der Pressekonferenz am Vorabend der Partie nicht verraten.