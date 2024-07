Mitten im politisch aufgeladenen Wirbel um den Wolfsgruß haben die Niederlande das EM-Abenteuer der Türkei beendet.

Berlin (SID) Bondscoach Ronald Koeman riss erleichtert die Arme nach oben, seine Spieler hüpften bei der großen Oranje-Party ausgelassen zum EM-Hit von „Snollebollekes“ von links nach rechts. Im vom Wirbel um den Wolfsgruß politisch aufgeladenen Duell mit der Türkei behielten die Niederlande im Hexenkessel von Berlin einen kühlen Kopf, setzten sich mit 2:1 (0:1) durch - und fordern nun im Halbfinal-Klassiker am kommenden Mittwoch in Dortmund die bislang so enttäuschenden Engländer.

Unter den Augen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ließ die Elftal den Traum des Underdogs vom historischen Halbfinal-Einzug platzen und zog erstmals seit 2004 in die Runde der besten Vier ein. In einem von diplomatischen Spannungen zwischen der Türkei und Deutschland überschatteten Viertelfinale drehte die Niederlande durch Stefan de Vrij (70.) und ein Eigentor von Mert Müldür (76.) das Spiel. Koemans Team nimmt Kurs auf den zweiten EM-Titel nach 1988.

Demiral wegen Wolfsgruß für zwei Spiele gesperrt

Im Olympiastadion, wo Tausende türkische Fans mit der umstrittenen Wolfsgruß-Geste auf den Rängen für Aufsehen sorgten, reichte der Türkei hingegen der Treffer von Samet Akaydin (35.) nicht, um nach dem Eklat um den gesperrten Abwehrspieler Merih Demiral ihren bislang größten EM-Erfolg zu wiederholen. Beim Turnier 2008 in Österreich und der Schweiz war die Türkei erst im Halbfinale an Deutschland gescheitert.

Die Partie erhielt durch die Debatten rund um den Wolfsgruß, ein Handzeichen und Symbol der türkischen rechtsextremen und ultranationalistischen Organisation „Graue Wölfe“, zusätzliche Brisanz. Demiral hatte die Geste im Achtelfinale gegen Österreich (2:1) gezeigt und war daraufhin von der UEFA für zwei Spiele gesperrt worden.

Der Vorfall schlug hohe Wellen: Deutschland und die Türkei bestellten die jeweiligen Botschafter ein. Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan schaltete sich ein, das Spiel verfolgte das Staatsoberhaupt der Türkei auf der Tribüne im dunklen Anzug mit roter Krawatte. Die Polizei hatte kurz vor Beginn der Partie einen Fanmarsch, bei dem der Wolfsgruß laut Behörden „massiv“ gezeigt worden war, beendet. Auch im Stadion formten Anhänger im türkischen Block vor allem während der Hymne mit ihren Händen das Symbol.

Die Türkei verteidigte leidenschaftlich

Auf dem Feld spielte die Türkei, lautstark von ihren Fans angefeuert, mutig nach vorne. Die erste Chance hatten allerdings bereits nach knapp einer Minute die Niederländer. Der Schuss von Memphis Depay ging jedoch übers Tor, ebenso wie wenig später auf der anderen Seite der Versuch des Dortmunders Salih Özcan (11.).

Die Elftal ließ den Ball durch die eigenen Reihen laufen, fand jedoch kein Durchkommen. Die Türkei verteidigte leidenschaftlich und suchte in einer intensiven Anfangsphase selbst weiter den Weg nach vorne. Akaydin belohnte die Offensivbemühungen schließlich und ließ mit seinem Führungstreffer das Stadion explodieren - der gesperrte Demiral jubelte auf der Tribüne mit.

Nach der Pause drängte die Niederlande auf den Ausgleichstreffer, auf der anderen Seite traf Arda Güler den Pfosten (56.). De Vrij brachte Oranje wieder ins Spiel, nur wenig später lenkte Müldür den Ball im Zweikampf mit Cody Gakpo ins eigene Tor. Torhüter Bart Verbruggen hielt die Führung in der Nachspielzeit fest.