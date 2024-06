Einen Tag vor dem dritten und letzten Gruppenspiel der französischen Nationalmannschaft gegen Polen am Dienstag um 18 Uhr in Dortmund ist ein Video vom Training der Franzosen in den sozialen Medien aufgetaucht.

In diesem ist Superstar Kylian Mbappé zu sehen, wie er ein Tor erzielt, anschließend mit einem Mitspieler abklatscht, dann dreimal in die Luft springt – möglicherweise um zu testen, ob seine Maske fest sitzt – und sich dann seine Maske vom Kopf reißt und diese mehrere Meter weit über den Platz schleudert.

Arzt lässt Mbappé nicht ohne Maske spielen

Was nach Frust klingt, sieht im Video jedoch eher nach Spaß aus. Denn nachdem der Franzose seine Maske weggeworfen hat, schaut er mit einem breiten Grinsen in Richtung seiner Mitspieler und flext ironisch mit seinen Armen nach dem Motto: schaut mal wie stark ich bin. Seine Teamkollegen sind zwar nicht zu sehen, im Hintergrund ist jedoch Gelächter zu hören.

Nach ein paar Sekunden trabt Mbappé zu seiner Maske, hebt diese auf und hält sie in den Händen. Dann endet das Video. Ob er die Maske wieder aufzog oder das Training ohne oder mit einer anderen Maske fortsetzte, geht aus dem Video nicht eindeutig hervor.

Unklar ist ebenso, ob der 25-Jährige am Dienstag gegen Polen in der Startelf stehen wird. Trainer Didier Deschamps ließ dies am Montag offen. „Das sehen Sie dann morgen“, sagte der 55-Jährige bei der Pressekonferenz kryptisch. Mbappé gehe es „von Tag zu Tag besser“, sagte Deschamps: „Das Hämatom hat sich zurückgebildet, er gewöhnt sich an die Maske.“ Auch wenn er lieber ohne spielen würde, wie das Video zeigt – und Mbappés Teamkollege Aurelien Tchouameni bestätigte: „Er würde lieber ohne (Maske) spielen, aber der Arzt lässt ihm keine Wahl.“

Unsere Empfehlung für Sie EM 2024 Superstar Mbappé in Testspiel wieder am Ball Gegen die Niederlande wurde Stürmerstar Kylian Mbappé noch geschont. Am Samstag macht er den nächsten Schritt zu seiner Rückkehr. Er trifft sogar schon wieder ins Tor.

Dass er es auch mit Maske kann, bewies Mbappé am Sonntag in einem Testspiel gegen eine Jugendauswahl des SC Paderborn. Nach einem Bericht von RMC Sport erzielte Mbappé in dem Test über zweimal 30 Minuten zwei Tore und machte auch sonst einen guten Eindruck. Die französischen Fans hoffen, dass er diesen am Dienstag bestätigen kann.