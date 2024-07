Die deutsche Nationalmannschaft trifft im EM-Viertelfinale am Freitag in Stuttgart auf Spanien. Es ist der sportliche Höhepunkt der bisherigen EM – und das nächste Kapitel in einer Reihe sportlicher Großereignisse in Stuttgart.











Für viele ist es ein vorgezogenes Finale, in jedem Fall treffen die beiden Mannschaften aufeinander, die bisher am meisten überzeugen konnten. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt am Freitag im Viertelfinale der EM 2024 auf Spanien. Anpfiff in der Stuttgarter Arena ist um 18 Uhr. Es ist das letzte von fünf EM-Spielen in der Heimspielstätte des VfB und mit Sicherheit das sportlich attraktivste.