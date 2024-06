EM 2024 Kolumne: Ist Tippfieber eine ernsthafte Krankheit?

1 Seit 100 Jahre wird Tipp-Kick gespielt – das Orakel der Redaktion aber hat damit gelegentlich ein Problemchen. Foto: Sportregion Stuttgart/Benjamin Lau

Was das EM-Turnier für verrückte Auswirkungen auf Meinungsforscher mit sich bringt – und was unser Orakel fürs Achtelfinale Deutschland gegen Dänemark gesehen hat.











Zur Fußball-EM liegen alle möglichen und unmöglichen Mitteilungen im Mail-Postfach. Welcher Spieler wird am häufigsten geklickt (Ronaldo mit 10,2 Millionen Google-Suchanfragen pro Monat), wer verdient am meisten auf Instagram (Jude Bellingham mit 78 Millionen Euro im Jahr), welches Team residiert im teuersten Hotel (Österreich/im Schlosshotel Grunewald in Berlin kostet ein Zimmer pro Nacht 1260 Euro), welcher ist der beliebteste Hit auf den Fanmeilen („Freed from desire“ von Gala) – und so erfahren wir, dass mehr als ein Drittel der Deutschen (34,2 Prozent) glauben, dass ihr Team Europameister wird.