EM 2024: Italien-Fan zeigt Hitlergruß und spielt „L’amour toujours“

1 Das Liebeslied von Gigi D’Agostino war in den vergangenen Wochen mehrfach für rechtsradikale Parolen missbraucht worden (Archivfoto). Foto: dpa/Cecilia Fabiano

Er hatte beim Abspielen des Liedes „L’amour toujours“ den Hitlergruß gezeigt: Die Polizei beschränkte einem Fan der italienischen Nationalmannschaft in Berlin die Freiheit.











. Drei Fußballfans haben am Samstag in Berlin laut Polizeiangaben den Hitlergruß gezeigt. Insgesamt seien bei Einsätzen rund um das Achtelfinale der Europameisterschaft fünf Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen eingeleitet worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag auf Anfrage. Zwei Fans hätten unabhängig voneinander in der Fanmeile am Brandenburger Tor den Hitlergruß gezeigt. Die beiden wurden demnach zur Feststellung ihrer Personalien vorübergehend festgenommen. Anschließend sprach die Polizei Platzverweise gegen sie aus.