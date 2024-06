Welche Spiele am Mittwoch auf dem Schlossplatz gezeigt werden

EM 2024 in Stuttgart

1 Am Mittwochabend wird das Spiel zwischen der Türkei und Tschechien auf dem Schlossplatz gezeigt. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Der letzte Spieltag der EM-Vorrunde am Mittwoch bietet wieder Hochspannung. Die Entscheidungen in den Gruppen E (18 Uhr) und F (21 Uhr) stehen an. Auf dem Stuttgarter Schlossplatz werden zwei der vier Spiele übertragen.











Welche Teams ziehen bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland noch ins Achtelfinale ein? Die letzten Entscheidungen fallen an diesem Mittwoch in den Gruppen E und F. Danach ist auch klar, welche besten Gruppendritten in die K.o.-Phase einziehen.