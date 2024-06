105 Am Sonntagabend wird das Spiel zwischen Deutschland und der Schweiz auf dem Schlossplatz gezeigt. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Am Sonntagabend wird mit Schottland gegen Ungarn das dritte EM-Spiel in Stuttgart angepfiffen. Zeitgleich spielt Deutschland gegen die Schweiz. Viel Trubel also im Kessel. Wir haben die wichtigsten Informationen zusammengefasst.











Es wird wieder eine Menge los sein in Stuttgart an diesem Sonntag. Mit Schottland gegen Ungarn steigt das dritte Spiel in der heimischen Arena an der Mercedesstraße bei der Fußball-Europameisterschaft 2024. Anpfiff ist um 21 Uhr. Natürlich sind alle 51.000 Karten vergriffen, Tausende Anhänger beider Fanlager werden das Spiel in der City verfolgen.