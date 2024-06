EM 2024 in Stuttgart: Schweizer geben Autogramme und machen Bilder mit Fans vor Teamhotel

1 Seit dem 10. Juni logiert die Schweiz im Waldhotel in Degerloch. Foto: dpa/Peter Klaunzer

Die Schweizer Nationalmannschaft kehrt nach dem 1:1 gegen Deutschland in Frankfurt am frühen Montagmorgen in das Waldhotel in Degerloch zurück. Dort warten ein paar Fans auf sie – und erhalten Autogramme sowie Bilder.











Nach dem 1:1-Unentschieden gegen Deutschland am Sonntagabend in Frankfurt ist die Schweizer Nationalmannschaft in der Nacht zum Montag mit dem Bus zurück ins Waldhotel in Degerloch gekehrt. Dort wurden sie in den frühen Morgenstunden von ein paar applaudierenden Fans empfangen, wie ein Video auf Tiktok zeigt.