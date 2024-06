1 Familienausflug: Gerry, Matthew und Declan Stewart Foto: fr

Vor dem Palm Beach sitzen sie. Und stechen heraus in den blauen Trikots ihrer schottischen Mannschaft zwischen all dem Rot der Dänen und dem Weiß der Slowenen. Vater Gerry, seine Söhne Matthew und Declan haben am Samstag noch kurz entschlossen Karten für das Spiel am Sonntag in der Stuttgart Arena gekauft.