EM 2024 in Stuttgart: Nachfrage nach Fanartikeln wächst

Mit jedem Sieg der DFB-Elf im EM-Turnier, wächst die Euphorie der Fans und damit die Nachfrage nach Hüten, Fahnen, Schminke oder Perücken in Schwarz-Rot-Gold.











Die deutsche Nationalmannschaft steht im Viertelfinale der Heim-EM. Und immer mehr Fans träumen vom Titel. Euphorie und Unterstützung wachsen. Am Freitag kommt es in Stuttgart zum Aufeinandertreffen mit den favorisierten Spaniern. Doch kann auch der Einzelhandel von der guten Stimmung rund um das Fußballspektakel profitieren? „Große Sportereignisse sorgen immer wieder für Umsatzimpulse. Die diesjährige Heim-EM könnte den Konsum in einzelnen Branchen und Warengruppen ankurbeln“, hofft der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Stefan Genth. Wie eine Umfrage von HDE und Appinio zeigt, sind Lebensmittel zu diesem Anlass besonders beliebt. Über 41 Prozent der Befragten planen den Kauf von Snacks, Grillgut, Getränken und weiteren Lebensmitteln. Zu Fanartikeln wie Schals, Fahnen und Dekoartikeln greifen 31 Prozent.