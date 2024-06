1 Fußballfans aus Schottland: Stuart Anderson, Neil Dick, Billy Bell, Jonny Dreczkowski und Chris Cunningham (v.l.). Foto: LICHTGUT/Zophia Ewska

Der Platzregen am Samstag hat kurzzeitig zur Schließung der Fanmeilen in Stuttgart geführt. Die schottischen Fans haben sich vom feuchten Wetter nicht abschrecken lassen und haben das gemacht, was sie am besten können: gute Stimmung verbreiten.











Sie haben eine harte Nacht hinter sich. Billy Bell (54), Neil Dick (51) und Chris Cunningham (54) sind am Samstagnachmittag mit ihren Freunden nach Stuttgart gefahren, um die Spiele der EM zu verfolgen und vor allem, um die schottische Nationalmannschaft am Sonntagabend bei der Partie gegen Ungarn in Stuttgart zu unterstützen. Den Abend zuvor hatten sie in Frankfurt verbracht. Es sei eine kurze Nacht gewesen, erklärt die Gruppe einhellig. Der Stimmung tut das ebenso wenig einen Abbruch wie der Regen, der sich am Mittag über Stuttgart ausbreitet. „Du kannst nur einmal nass werden“, sagt Billy Bell. Einen Regenschutz hat keiner dabei. Das Wetter erinnere sie ein wenig an den Sommer in Schottland. Bloß ein wenig langweilig sei der Regen in Deutschland, findet Dick. Das Nass komme nämlich nur von oben. In Schottland komme der Regen oft aus allen Richtungen.