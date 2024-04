1 Fußballfans können sich freuen. Am Sonntag,16. Juni, können sie in Stuttgart einkaufen. Foto: Pressefoto ULMER/Thomas Kiehl

Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat den Widerspruch der Dienstleistungsgesellschaft Verdi abgelehnt. In der Innenstadt können somit an einem Sonntag während der Fußball-EM Einzelhändlerinnen und Einzelhändler ihre Läden öffnen.











Vor rund 18 Jahren während der Fußball-WM 2006 gab es den bislang letzten verkaufsoffenen Sonntag in der Stuttgarter Innenstadt. In diesem Sommer findet wieder ein sportliches Großereignis statt. Die Fußball-Europameisterschaft wird auch in Stuttgart vom 14. Juni bis 14. Juli Hunderttausende Gäste in die Innenstadt locken. Der Handel möchte dazu beitragen, dass Stuttgart einen bleibenden, positiven Eindruck hinterlässt und von dem Event auch profitieren. Dazu soll unter anderem am 16. Juni von 13 bis 18 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag stattfinden.