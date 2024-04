1 Jens Lehmann hält im Viertelfinale gegen Argentinien einen Elfmeter. Eine Vorlage für einen Kurzfilm, der im Cinema gezeigt wird. Foto: picture-alliance/ dpa/Michael Hanschke

Fußball ist mehr als nur Sport. Leibesertüchtigung, Geldmaschine, Unterhaltung – und Teil der Popkultur. Im Cinema zeigen sie acht Kurzfilme, die sich mit dem Phänomen Fußball beschäftigen.











Auch ein Streichholz hat Träume. Die über das Entflammen und Verglühen hinausgehen. Der Ungar Géza Tóth erweckt in seiner Serie „Mitch Match“ ein Streichholz zum Leben. Und wie viele Menschen auch liebt es Fußball. Und will bei einer WM mitspielen. Der zwei Minuten lange Zeichentrickfilm ist am Mittwoch, 10. April, von 19 Uhr an im Cinema an der Ecke Bolzstraße/Königstraße zu sehen. Zusammen mit sieben anderen Kurzfilmen, die sich rund um Fußball drehen.