1 Jubel auf dem Schlossplatz. Auch am Sonntag treffen sich dort die deutschen Fans. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die schottischen Fans rücken an. Aber auf dem Schlossplatz ist kein Platz für sie, da wird Deutschland-Schweiz gezeigt. Wohin mit den Abertausenden, die ihre Mannschaft gegen Ungarn sehen wollen.











Die Stadt füllt sich. Und färbt sich blau. Immer mehr Schotten bevölkern die Innenstadt. Am Freitagnachmittag sind sicherlich schon 10 000 Gäste aus Schottland da. Wie viele kommen? So genau weiß das niemand. Ihre Mannschaft spielt am Sonntag um 21 Uhr im Stuttgarter Stadion ums Weiterkommen ins Achtelfinale. Dass zeitgleich am Sonntag um 21 Uhr die Deutschen gegen die Schweiz spielen, hat bei den Organisatoren des Fanfestes und der Polizei für einiges Kopfzerbrechen gesorgt.