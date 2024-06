1 Gegen die Slowakei sang Domenico Tedesco (weißes Hemd) die belgische Nationalhymne noch mit. Foto: I imago//Joris Verwijst

Vor Belgiens EM-Auftakt gegen die Slowakei sang Domenico Tedesco die belgische Nationalhymne mit, gegen die Ukraine will er darauf offenbar verzichten. Das ist der Grund.











Link kopiert



Für Trainer Domenico Tedesco ist das Spiel mit der belgischen Fußball-Nationalelf in seiner schwäbischen Heimat ein Highlight. Dass er vor der Partie gegen die Ukraine am Mittwoch (18.00 Uhr/RTL und MagentaTV) in Stuttgart noch mal lautstark die belgische Hymne mitsingen wird, ist aber unwahrscheinlich.