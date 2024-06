EM 2024 in Stuttgart: Biedere Belgier im Achtelfinale - Ukraine ausgeschieden

1 Torwart Koen Casteels hielt den Punkt fest – und sicherte damit den Belgiern das Weiterkommen. Foto: imago/Belga//BRUNO FAHY

Belgien bleibt zum Abschluss der Gruppenphase blass, holt aber den nötigen Punkt fürs Weiterkommen - am Ende auch mit Glück. Die Mission der ukrainischen Fußballer bei der EM endet.











Link kopiert



Belgien und Ex-Bundesliga-Trainer Domenico Tedesco haben bei der Fußball-EM glanzlos das Achtelfinale erreicht, die Ukraine ist ausgeschieden. Die beiden Teams trennten sich zum Abschluss der Gruppe E in Stuttgart am Mittwoch 0:0. Da das Parallelspiel zwischen der Slowakei und Rumänien 1:1 endete, blieben die Ukrainer Tabellenletzter. Belgien beendet die Vorrunde als Zweiter. Die Roten Teufel treffen in Düsseldorf am kommenden Montag nun auf Titelanwärter und Vizeweltmeister Frankreich.