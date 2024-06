1 Die ersten schottischen Fans sind bereits in Stuttgart eingetroffen. Foto: IMAGO //Bradley Collyer

Am Sonntag tummeln sich in Stuttgart zum Spiel Schottland gegen Ungarn wieder Zehntausende Fußballfans herum. Vor allem für die Polizei ist das eine Herausforderung.











Zum dritten EM-Spiel in Stuttgart an diesem Sonntag erwartet die Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart Zehntausende Fans in der Stadt. „Wir rechnen mit 50.000 Schotten und bis zu 14.000 Ungarn“, sagte Sprecher Jörg Klopfer am Freitag. Am Sonntag treffen in der Stuttgarter Arena Schottland und Ungarn aufeinander. Beim Public Viewing dürfte es mit 30 000 Fußballbegeisterten voll werden. Und darüber hinaus seien Tausende Menschen ohnehin in der Stadt unterwegs.