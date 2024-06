EM 2024 in Deutschland

Vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 findet die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland statt. Los geht es an diesem Freitag mit dem Spiel der DFB-Elf gegen Schottland. Wann genau das ist - und wo man das sehen kann.











Endlich ist es soweit. Das größte Fußballereignis des Jahres steht an: Die Fußball-Europameisterschaft. Die 17. Ausgabe des Turniers findet in diesem Jahr in Deutschland statt. Vom 14. Juni bis zum 14. Juli kämpfen 24 Teams um den begehrten Pokal.