51 Christian Eriksen trifft zum 1:0 gegen Slowenien. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Christian Eriksen hat drei Jahre nach seinem tragischen Herzstillstand bei der EM 2020 die Dänen in Stuttgart in Führung gebracht. Im Netz herrscht große Freude.











Was für eine Geschichte. Exakt 1100 Tage nach seinem Herzstillstand bei der EM 2020 hat Christian Eriksen in Stuttgart beim Auftaktspiel der Dänen gegen Slowenien seine Farben in Front geschossen. Gekonnt nahm er in der 17. Minute den Ball im Strafraum mit der Brust an und verwandelte den Ball freistehend aus rund sieben Metern. Die Arena in Stuttgart tobte nach dem Treffer. Auch im Netz wird Eriksen derweil gefeiert.