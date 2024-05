1 Die Fußball-EM 2024 findet in Deutschland statt Foto: IMAGO / Nico Herbertz

Die Fußball-EM steht in den Startlöchern, in weniger als zwei Wochen ist es soweit. Welche Teams sind bei der EM dabei? Wo wird gespielt? Wer ist im DFB-Kader? Und wer überträgt das Turnier? Alle Antworten zusammengefasst.











In gut zwei Wochen steht für viele Fans das sportliche Highlight des Jahres an: Die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Vor kurzem hat Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen vorläufigen EM-Kader bekanntgegeben, jüngst ist die deutsche Nationalmannschaft dann zum ersten Trainingslager vor dem Turnier in Thüringen eingetroffen.