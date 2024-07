EM 2024 in Deutschland: Spanien-Talent Yamal über Vergleich mit Messi: „Hilft nicht“

1 Lamine Yamal hält nichts von Vergleichen mit Lionel Messi. Foto: dpa/Peter Kneffel

Am Tag vor dem EM-Finale wird Spaniens Megatalent Lamine Yamal 17 Jahre alt. Er spricht in einem Interview über Parallelen zu Weltstar Lionel Messi - und seine Begegnung mit Frankreichs Kylian Mbappé.











Das spanische Fußball-Megatalent Lamine Yamal hält nichts von Vergleichen mit dem mehrmaligen Weltfußballer Lionel Messi. „Ich versuche, Lamine zu sein. Letztendlich hilft es dir nicht, dich mit dem besten Spieler der Geschichte zu vergleichen, weil niemand jemals so sein wird wie er“, sagte Yamal, der am Samstag seinen 17. Geburtstag feiert, der spanischen Zeitung „Marca“. Der Flügelspieler des FC Barcelona trifft mit Spanien am Sonntag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) im EM-Finale in Berlin auf England.