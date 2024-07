EM 2024 in Deutschland: Erst Pool, dann Abschottung: Englands Plan für das Finale

1 Das Training vor dem Finale beginnt bei England erst an diesem Freitag (Archivfoto). Foto: IMAGO/Mika Volkmann/IMAGO/Mika Volkmann

Das Training vor dem Finale beginnt bei England erst an diesem Freitag. Den Tag nach dem Krimi-Sieg über die Niederlande genossen die Stars um Kane und Bellingham in ihrem Luxushotel.











Harry Kane und Jude Bellingham legten nebeneinander die Beine hoch und genossen den Wellness-Bereich ihres Luxushotels in der Idylle Thüringens. Für die Profis, die am Vorabend beim 2:1 gegen die Niederlande Englands erste Titelchance seit 1966 am Leben gehalten hatten, stand am Donnerstag ausschließlich Regeneration auf dem Programm. Verteidiger John Stones strampelte auf einer Rolle, die sich ebenfalls im warmen Wasser befand.